عقب سلسلة تفجيرات.. شرطة سريلانكا تشن عملية مداهمة بشرق البلاد

أعلنت الشرطة السريلانكية اليوم الجمعة أنها شنت عملية مداهمة في بلدة "سامنتوراي" الواقعة شرقي البلاد، وذلك عقب سلسلة التفجيرات التي استهدفت مؤخرا فنادق وكنائس داخل العاصمة "كولومبو" وفي محيطها.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن الشرطة قولها انها عثرت خلال هذه العملية على متفجرات وملابس وشعار خاص بتنظيم "داعش".
وأضافت الشرطة أنه وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن السريلانكية وأشخاص
يذكر أن تنظيم "داعش" قد أعلن مسئوليته عن سلسلة التفجيرات التي ضربت ثلاثة فنادق وعدة كنائس بالعاصمة السريلانكية (كولومبو) ومحيطها يوم الأحد الماضي وأسفرت عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص ومن بينهم العديد من الأجانب.
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