الولايات المتحدة تطالب إيران بالإفراج عن أمريكيين معتقلين

طالب متحدث باسم الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إيران إلى الإفراج عن كل الأمريكيين المعتقلين بشكل غير عادل والمفقودين.
وقال المتحدث - حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية -"إن بإمكان النظام الإيراني أن يثبت جديته حيال القضايا القنصلية، بما يشمل الإيرانيين المتهمين أو المدانين بانتهاكات جنائية للقوانين
فيما رفض المتحدث تأكيد أو نفي المعلومات التي تحدث عنها وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، حول تلقي رسالة من مسؤول أمريكي تتعلق بتبادل السجناء بين البلدين.
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