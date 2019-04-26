لقي شخص حتفه فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهما، اليوم الجمعة، لحادثي طعن منفصلين في مدينة "ملبورن" الأسترالية.
ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) عن شرطة ولاية "فيكتوريا"الأسترالية قولها إن القتيل تعرض للطعن في إحدى الحدائق بمنطقة "ساوث يارا" في مدينة "ملبورن"، مشيرة إلى أنه جار التحقيق للوقوف
وأضافت الشبكة أن المصاب تعرض للطعن في أحد الشوارع بمنطقة "ريزرفوار" من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار عقب ارتكابه الحادث، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات حيث يرقد في حالة خطيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة شخصين في حادثي طعن منفصلين بأستراليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.