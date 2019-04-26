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مقتل عنصرين من القوات المسلحة المغربية في تحطم مروحية جنوب المملكة

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لقي عنصران من القوات المسلحة المغربية مصرعهما في حادث تحطم مروحية عسكرية، اليوم الجمعة، في منطقة تيشلا بجنوب المملكة المغربية.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن مصدر عسكري قوله، إن "عنصرين من طاقم المروحية، وهما ضابط ربان وضابط صف ميكانيكي، لقيا مصرعهما في الحادث، فيما أصيب عنصر ثالث من الطاقم بجروح طفيفة".

وتم فتح تحقيق في الحادث لتحديد أسباب سقوط المروحية.

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