عقوبات مالية أميركية على وزير الخارجية الفنزويلي

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، في بيان فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، لأنه عنصر في "نظام غير شرعي" في إشارة إلى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في البيان: "ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير الشرعي".

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كما فرضت عقوبات مماثلة أيضا على قاضية رفيعة في نظام مادورو تدعى كارول بادييا.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على كوبا خلال الشهر الجاري، إذ وضعت البنك المركزي الفنزويلي على قائمة العقوبات "لمنع استخدامه كأداة لنظام حكم مادورو غير الشرعي".