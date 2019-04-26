ترامب يرحب بمساعدة روسيا والصين في التفاوض مع كوريا الشمالية

رحّب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بدور روسيا والصين في التفاوض مع كوريا الشمالية حول ترسانتها النووية، قائلاً "أقدر قيام روسيا والصين بتقديم المساعدة لنا".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة هي الأولى له مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أمس الخميس، في خطوة ينظر إليها على أنها رد على فشل القمة بين كيم وترامب في هانوي في فبراير الماضي.
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وقال الرئيس الأميركي إنه لا يرى الصين وروسيا خصمين من حيث التأثير على كوريا الشمالية، وأنهم جميعاً في الموقع ذاته، مضيفاً أن "الصين تساعدنا لأنني أعتقد أنهم يريدون ذلك. ليست بحاجة إلى أسلحة نووية بجوارها".
وتابع "أعتقد أننا نحقق نتائج جيدة مع كوريا الشمالية. لقد أنجز الكثير من التقدم".
كما قال "أقدر بيان الرئيس بوتن بالأمس. إنه يريد ذلك أيضاً. أعتقد أن هناك الكثير من الإثارة للتوصل إلى اتفاق مع كوريا الشمالية".
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