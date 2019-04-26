كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعبث بأمن ليبيا وتنقل عناصر من جبهة النصرة إلى طرابلس (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن عناصر من جبهة النصرة نقلوا من تركيا إلى ليبيا، للمشاركة في معارك ضد الجيش الوطني.

وأضاف "المسماري"، أن طائرات تابعة لميليشيات طرابلس تقصف أهدافا مدنية، لافتًا إلى أن هدف الجيش الليبي المحافظة على حياة السكان في طرابلس ومحيطها.

وأكد أن حكومة الوفاق تقوم بتهديد الدبلوماسيين والسفراء للانقلاب على الجيش، موضحًا أن القنصل الذي أصدر بيانا من الدار البيضاء إرهابي مطلوب، بحسب موقع "مداد نيوز".

وتابع :"أن القوات المسلحة تبذل تضحيات كبيرة وتحارب دولا تقف خلف الإرهابيين".

