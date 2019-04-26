كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد وزير خارجية فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، عقوبات جديدة على وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا.

وأعلنت ​وزارة الخزانة الأمريكية​ عن فرض عقوبات على "أرياسا"، لدوره في حكومة الرئيس ​نيكولاس مادورو، حسبما أفادت فضائية "سكاي نيوز"​.

كما أفادت سكاي نيوز، بأن وزارة الخارجية الأمريكية فرضت عقوبات على قاضٍ فنزويلي أيضا، للعب دور رئيسي في دعم الحكومة.

وخلقت العقوبات التي فرضتها واشنطن على إمدادات النفط من فنزويلا وإيران عجزا في معروض النفط، ولا سيما الكبريتي، الذي يتم استخراجه بصعوبة في الولايات المتحدة.