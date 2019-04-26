رسميا.. الجامعة ترفض طلب الرجاء وتعاقب نناح بالإيقاف والغرامة المالية

رفضت اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، طلب نادي الرجاء البيضاوي، بإلغاء البطاقة الحمراء التي وجهت للاعبه، أيوب نناح، في مباراة حسنية أكادير الأخيرة، وقرر معاقبته بالتوقيف والغرامة المالية.

وأصدرت اللجنة، اليوم الجمعة، بلاغا رسميا تؤكد فيه ” توقيف أيوب ناناح، لاعب فريق الرجاء الرياضي لمباراتين نافذتين، مع تغريمه مبلغ 1000 درهما، وذلك بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بحسنية أكادير، لشتمه لاعب الخصم وذلك بناء على المادة 85 من قانون العقوبات”.

وكان النادي الأخضر، قد راسل الجامعة، أمس الخميس، وطالبها بإلغاء الطرد، وذلك بسبب ما وصفه النادي بالتدخل ” اللارياضي والعنيف”، من مدافع حسنية أكادير، عبد الكريم باعدي، والذي استفز اللاعب.

وكان “اليوم 24″، قد أكد، في مقال له، أمس الخميس، أن طرد نناح، لم يكن بسبب ردة فعله بعد تعرضه للعرقة من باعدي، بعد أن عمد إلى دفع أحد اللاعبين، وإنما سببه هو تلفظه بعبارات نابية، وهو الأمر الذي دفع الحكم إلى إشهار البطاقة الحمراء.