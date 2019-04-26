تسبب حادث سقوط مروحية تابعة للقوات الملكية الجوية، اليوم الجمعة، في مقتل فردين من طاقمها. المروحية من نوع ab205، سقطت بقطاع الداخلة العسكري بين تيشلة و بير كندوز، اقليم واد الذهب، مخلفة الحادث خلف وفاة فردين من طاقم المروحية احدهما برتبة عقيد، وجرح ثالث الذي يتواجد في حالة خطيرة.

وأوضحت مصادر أن الجريح في هذا الحادث المفجع، نقل إلى المستشفى العسكري بمدينة الداخلة.

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كانت هذه تفاصيل خبر فاجعة .. تحطم طائرة تابعة للقوات المسلحة الملكية يوقع قتيلين من بينهم “كولونيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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