“البجيدي” بعد استقبال المبادرة المدنية من أجل الريف: نتمنى الطي النهائي لهذا الملف

بمبادرة من محمد النشناش، منسق لجنة “المبادرة المدنية من أجل الريف”، استقبلَ وفدٌ يمثل حزب العدالة والتنمية، برئاسة النائب الأول للأمين العام للحزب، سليمان العمراني، وفدا عن اللجنة، بالمقر المركزي للحزب، خلال الأسبوع الجاري، في العاصمة الرباط.

“المبادرة الوطنية من أجل الريف”، التي تتواصل مع الهيآت، والأحزاب السياسية، نقلت إلى قيادة البجيدي مجموعة من المبادرات، التي من شأنها أن تشكل جزءً من الحل، وتسهم في تعزيز الثقة، وتحقيق الانفراج في ملف “حراك الريف” بما يعزز مكانة بلادنا الحقوقية، وصورتها في الخارج.

ودعت اللجنة في لقائها مع قيادة العدالة والتنمية بإلحاح إلى بعض الإجراءات الاستعجالية، التي يتعين اتخاذها سريعا، صونا للأرواح، وحفظا للكرامة، وتخفيفا لمعاناة الأسر، كما دعت إلى دعم مبادراتها الإيجابية في الملف.

ومن جانبها، اكتفت قيادة حزب العدالة والتنمية بتقدير مبادرة اللجنة، معبرة عن أملها في الطي النهائي لهذا الملف بتظافر جهود الجميع، ملتزمة في الوقت ذاته بنقل مضمون المبادرة فورا إلى قيادة الحزب.