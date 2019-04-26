متسلحا بجماهيره.. الوداد يسعى لحسم نصف نهائي عصبة الأبطال بالرباط أمام صنداونز

تتجه الأنظار، مساء اليوم الجمعة للجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والمباراة الهامة والتاريخية التي ستجمع الوداد البيضاوي، ممثل الكرة المغربية الوحيد في عصبة الأبطال الإفريقية، وأمله في التتويج باللقب، بممثل جنوب إفريقيا ماميلودي صانداونز، في مواجهة تكررت للعديد من المناسبات في الدورات الأخيرة، وذلك في ذهاب نصف نهائي “التشامبيونسليغ”.

الفريق الأحمر، متأثر بغياب نجمه الأول وصانع ألعابه، محمد أوناجم، بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أمين تيغازي، للسبب نفسه، لكنه يعول كثيرا على الدعم الكبير الذي سيحظى به من الأنصار، الذين سيتوجهون بعشرات الآلاف صوب “مولاي عبد الله” لتقديم الدعم النفسي والمعنوي، و”بث الرعب” في نفوس اللاعبين الجنوب إفريقيين.

ويسعى التونسي فوزي البنزرتي، ربان الفريق الأحمر، إلى تحقيقي هدفيين رئيسيين، الأول، وهو الأساسي، تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، والثاني، وهو مهم أيضا، الفوز بفارق مهم، يجعل الفريق يلعب مباراة الإياب بأريحية، خاصة وأن الوداد سيواجه خصما مغايرا هناك في جنوب إفريقيا.

وأقرالبنزرتي بصعوبة المهمة، أمام فريق جنوب إفريقي، تمرس على المنفسات القارية، وفاز على الأهلي المصري بخماسية، لكنه أكد بأنه يعرف جيدا هذا الفريق الذي سبق وأن جابهه في العديد من المنافسات.

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من جانبه، أكد بيتسو موسيماني، مدرب نادي صانداونز الجنوب إفريقي، أن مواجهة الوداد الرياضي، مساء اليوم الجمعة، لن تكون بالمهمة السهلة بالنسبة لفريقه، خصوصاً وأن “الأحمر والأبيض” سبق له حسم مجموعة من المواجهات بين الطرفين على أرضيه وأمام جماهيره، دائماً بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

مدرب المنتخب الجنوب إفريقي، أوضح على هامش اللقاء التقديمي لمباراة “تشامبيونز ليغ” الإفريقية: “نريد أن نحقق نتيجة إيجابية بالتأكيد في مباراة ذهاب نصف النهائي، رغم أننا نعلم صعوبة الخصم، بالنسبة لي التأهل هو هدفنا، والفوز في مباراة الذهاب فقط لا يعني ذلك”.

وستنطلق هذه المباراة على الساعة الثامنة مساء، وستنقل تلفزيا مباشرة على قناة “beIN SPORTS HD 1” وقناة “الرياضية TNT”.