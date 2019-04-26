خلافا لباقي المعتقلين.. ربيع الأبلق لا يزال مضربا عن الطعام

لايزال ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، مضربا عن الطعام، لأزيد من شهر.

وقال عبد اللطيف الأبلق، شقيق ربيع، في حديثه مع “اليوم24″، صباح اليوم الجمعة، إن ربيع المحكوم عليه بـ5 سنوات سجنا، لم يعلق إضرابه، كباقي المعتقلين.

ولفت الأبلق الانتباه إلى أن ربيع يخوض معركة الأمعاء الفارغة، احتجاجا على الحكم الصادر في حقه، مطالبا بإطلاق سراحه.

إلى ذلك، شدد الأبلق على أن “أسرة ربيع تعيش وضعا أليما، بسبب وضعه الصحي، الذي لا يبشر بالخير، خصوصا أنه يصارع الموت”، بحسب تعبيره.

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وزاد شقيق ربيع الأبلق “لا نعرف إن كان في مصحة سجن طنجة، أو داخل زنزانته، ننتظر اتصاله بفارغ الصبر”.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد راسلت مصطفى الرميد، وزير حقوق الإنسان، قبل أيام، بهدف إنقاذ حياة ربيع الأبلق، قبل فوات الآوان.

وأعلن، ليلة أمس الخميس، أن المعتقلين أوقفوا إضرابهم عن الطعام، بعد الاستجابة الجزئية لمطالبهم، وتجميعهم في زنازين في السجون، التي وزعوا عليها.