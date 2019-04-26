للجمعة العاشرة على التوالي..الجزائريون يخرجون بالملايين من أجل اجتثاث نظام بوتفليقة

للجمعة العاشرة على التوالي، خرج الجزائريون اليوم، في مسيرات بمدن مختلفة، انضم إليها الملايين من المتظاهرين.

وبدأ الجزائريون اليوم الجمعة، ككل جمعة منذ شهر فبراير الماضي، مظاهراتهم مبكرا، عبر التجمع في الساحات العمومية وسط عدد من المدن، فيما اختاروا في العاصمة الجزائر الانطلاق عبر التجمع في ساحة البريد، مطالبين برحيل كل رموز النظام الذي كان يقوده الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ورفع المتظاهرون اليوم في عاصمة الجارة الشرقية، لافتة كبيرة مطالبين فيها بمحاسبة السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كما طالبوا برحيل جميع رموز النظام السابق منهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي وأعضاء حكومة تصريف الأعمال.

وعبر المتجمعون بساحة البريد المركزي عن رفضهم الكلي لمشاورات سياسية أطلقها بن صالح قبل أسبوع.