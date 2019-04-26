عقوبة قاسية على نيمار في دوري أبطال أوروبا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عقوبة قاسية على نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا، بسبب شتائمه لحكم المباراة التي جمعت فريقه بمانشستر يونايتد الإنجليزي، في الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إيقاف نيمار لمدة 3 مباريات في البطولة الأوروبية بسبب الشتائم التي وجهها للحكم.

وكان نيمار الذي تابع المباراة من المدرجات التي أقيمت في باريس في 6 آذار/مارس وغاب عنها بسبب الإصابة، فجر جام غضبه في مواقع التواصل الاجتماعي على التحكيم بسبب احتساب ركلة جزاء في الثواني القاتلة، بعد استعانة بتقنية المساعدة بالفيديو "فار"، أظهرت وجود لمسة يد مثيرة للجدل على المدافع بريسنيل كيمبيمبي، سجل منها يونايتد الهدف الثالث الذي منحه بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعدما كان خسر 0-2 ذهابا في مانشستر.