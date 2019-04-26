ترامب يقول إنه ينبض بالحياة على عكس غريمه بايدن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يشعر بأنه "شاب" و "نابض بالحياة" في عمر 72 سنة، ويعتقد أنه قادر على التغلب على جو بايدن البالغ من العمر 76 سنة "بسهولة".

وتم سؤال ترامب من قبل أحد الصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة ما هو السن الذي يعد فيه الشخص عجوزا جدا ليصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وأجاب ترامب: "أنا أشعر بأنني شاب فحسب. أنا شاب جدا. لا أصدق الأمر. أنا شاب نابض بالحياة."

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وابتسم بعدها وقال إنه غير متأكد من المنافس الديمقراطي للرئاسة بايدن، ثاني أسن منافس في السباق بعد بيرني ساندرز.

وأضاف ترامب: "أنا أنظر إلى جو. لا أعرف ما شأنه."

وتابع قائلا إنه لن يقول أبدا أن أي شخص هو أسن من أن يصبح رئيسا.