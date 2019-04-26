هل سيحتفل سواريز في حال التسجيل أمام ليفربول؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب نجم برشلونة الإسباني، لويس سواريز، عن رغبته بالاحتفال في حال سجل هدفا بمرمى فريقه السابق، ليفربول الإنجليزي، عندما يواجهه في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكر سواريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور": "ممتن لفريق ليفربول الذي ساعدني كثيرًا على التطور في مسيرتي الاحترافية، ولكني لن أتردد في الاحتفال إذا تمكنت من هز شباك الريدز في دوري الأبطال".

وأضاف "قبل المباراة من الجيد أن أتحدث عن مدى امتناني الشديد لليفربول، ولكن عندما أكون في الملعب لن يكون هناك أي مجال للصداقات، ولن أفكر في اللحظات الجميلة التي عشتها مع الريدز".

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وختم سواريز حديثه بقوله "أنا أدافع الآن عن ألوان فريق برشلونة بكل فخر في أي مكان في العالم".

وكان لويس سواريز قد غادر ليفربول إلى صفوف برشلونة في صيف 2014 خلال صفقة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب، مطلع أيار/مايو المقبل على ملعب الكامب نو، قبل أن تلعب مواجهة الإياب في أنفيلد، يوم 7 من نفس الشهر.