برشلونة يسعى لكتابة التاريخ على حساب ريال مدريد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لكتابة تاريخ جديد في الدوري الإسباني، على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة يسعى لتحقيق رقم قياسي في فارق النقاط بينه وبين ريال مدريد في نهاية بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل برشلونة، صدارة الليغا حاليًا برصيد 80 نقطة، أما ريال مدريد يأتي في المركز الثالث برصيد 65 نقطة، وبالتالي فإن الفارق يبلغ 15 نقطة.

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ويبلغ أكثر فارق نقاط بين ريال مدريد وبرشلونة في الليغا 17 نقطة، منذ أن تغيرت القواعد وأصبح الفائز يحصل على 3 نقاط بدلًا من نقطتين.

وتمكن برشلونة من تحقيق هذا الإنجاز في الموسم الماضي، حيث أنه أنهى البطولة في المركز الأول برصيد 93 نقطة، أما ريال مدريد حل ثانيًا برصيد 76 نقطة.

وأمام برشلونة فرصة لمعادلة أو كسر رقم الموسم الماضي، خاصة أن يتبقى للبارسا وريال مدريد 4 مباريات في الليغا، ويمر الميرنغي بفترة صعبة على مستوى النتائج.