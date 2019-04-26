"جيم أوف ثرونز": توقعات لـ"شلالات من الدم" في حلقته الأخيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يخمّن عشاق مسلسل "صراع العروش" أو بالإنجليزية "Game of Thrones" أنه سيكون في الحلقة المقبلة التي ستعرض يوم الأحد القادم الكثير من الموت.

وقريبًا سينتهي المسلسل الدرامي الخيالي، المقتبس عن سلسلة روايات "أغنية الجليد والنار" (إيه سونغ أوف آيس آند فاير) للكاتب جورج آر.آر. مارتن، في موسمه الثامن، إذ لم يتبق سوى أربع حلقات فحسب قبل إسدال الستار على واحد من أنجح المسلسلات التي أنتجتها شبكة "إتش بي أو".

وتتجه أحداث المسلسل مع اقتراب النهاية إلى الصراع الرئيسي بين الأحياء في مجتمع العصور الوسطى الخيالي والأموات بقيادة ملك الليل، وهو مخلوق من الثلج يعيش في أقصى الشمال ويملك القدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم.

وما ميز المسلسل لعدة مواسم هو الموت الصادم وغير المتوقع لشخصيات مهمة، بدءا من موت إدارد ستارك سيد قلعة وينترفل والشخصية الرئيسية في المسلسل خلال موسمه الأول. الذي جسد الشخصية الممثل شون بين وكان طرفا محوريا في حملة التسويق للمسلسل عندما بدأ في عام 2011.

وماتت شخصيات مهمة أخرى بطرق غير متوقعة في مواسم لاحقة وبأساليب وحشية في كثير من الأحيان مثلما حدث في حلقة "الزفاف الأحمر" أو "The Red Wedding" التي شهدت مذبحة قتل فيها ابن إدارد ستارك وزوجته وعدد كبير من حلفائه خلال حفل زفاف. وتلقت الشخصية الشهيرة جون سنو طعنات حتى الموت في نهاية الموسم الخامس لكنه أعيد إلى الحياة في بداية الموسم السادس في واحدة من أكثر اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ المسلسل.

Advertisements

ولكن تراجعت وتيرة قتل الشخصيات التي سببت صدمة للمشاهدين في المواسم الأخيرة ونجت معظم الشخصيات الرئيسية في المسلسل من الموت حتى الآن.

ولكن يتوقع المشاهدون أن يتغير هذا الحال في الحلقة المقبلة التي ستذاع يوم الأحد القادم وهي الثالثة في الموسم المؤلف من ست حلقات. وعلى مواقع الألعاب والمنتديات المعنية بالمسلسل، بدأت المراهنات والتكهنات بشأن من الشخصيات التي ستلقى حتفها الأسبوع المقبل.

وعلّقت رئيسة تحرير موقع "ووتشرز أون ذا وول" أحد أشهر المدونات المعنية بتغطية أخبار المسلسل سوزان ميلر "سيكون حمام دم. لكننا سنحب ذلك. هذا أحد الأسباب التي جعلتنا نحب جيم أوف ثرونز".

وألقت معظم الحلقات السابقة الضوء على لم شمل من تبقي من الشخصيات في قلعة وينترفل مهد أسرة ستارك قبل الهجوم المنتظر من جيش ملك الليل.

ومتابعة من هي الشخصيات التي ستكتب نهايتها هو أمر صعب في بعض الأحيان، إذ شارك في المسلسل أكثر من 100 شخصية مهمة على مدى مواسمه وحتى الآن، وأحيانا توجد أكثر من عشرين شخصية مهمة في مكان واحد. وستكون مدة عرض الحلقة المقبلة 80 دقيقة ما يجعلها واحدة من أطول حلقات المسلسل.