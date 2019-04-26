كيف يُعزل رئيسٌ أميركيّ من منصبه؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رغم مرور أسابيع على صدور نتائج تقرير المحقق الخاص، روبرت مولر، بشأن روسيا، والذي، رغم أنه لم يدن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلا أنه رسم صورة من الأكاذيب والتهديدات والارتباك في البيت الأبيض، تتردد جملة "المساءلة بهدف العزل" في الكونغرس الأميركي.

ويقول بعض الديمقراطيين إن محاولة عزل ترامب من منصبه "إهدار للوقت" لأن مشرعي الحزب الجمهوري، الذي ينتمي له ترامب، يتمتعون بأغلبية في مجلس الشيوخ، بينما يرى ديمقراطيون آخرون أن عليهم التزامًا أخلاقيًا بالسعي لإقالته على الأقل، على الرّغم من أن مولر لم يتهم ترامب بالتآمر مع روسيا في انتخابات 2016، أو عرقلة سير العدالة.

وسواء قرّر الديمقراطيون أن يسلكوا هذا الطريق الذي ينطوي على مجازفة أم لا، في ما يلي كيف تسير إجراءات المساءلة بهدف العزل.

ما هي الأسس التي تقوم عليها إجراءات المساءلة بهدف العزل؟

ينص الدستور على أن بوسع الكونغرس عزل الرئيس من منصبه لارتكابه "الخيانة العظمى أو تلقيه رشوة أو أي جرائم وجنح كبرى"، ليس واضحا ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد.

وقبل أن يصبح رئيسا في 1974 خلفا للجمهوري، ريتشارد نيكسون، الذي استقال بسبب فضيحة ووترغيت، قال جيرالد فورد "المخالفة الموجبة للمساءلة هي ما يعتبره أغلبية أعضاء مجلس النواب مخالفة في أي مرحلة من التاريخ".

وقال أستاذ القانون بجامعة ميزوري ومؤلف كتاب يطرح في الأسواق عن تاريخ إجراءات المساءلة، فرانك بومان، إن بوسع الكونغرس البحث في ما هو أبعد من القوانين الجنائية لتعريف "الجرائم والجنح الكبرى"، وأضاف أن هذا، تاريخيًا، يمكن أن يشمل الفساد وانتهاكات أخرى منها محاولة عرقلة سير الإجراءات القضائية.

كيف تسير إجراءات المساءلة؟

عادة ما يفسر تعبير إجراءات المساءلة بهدف العزل على أنه مجرد عزل رئيس من منصبه، لكن هذا ليس دقيقًا، فمن الناحية الفنيّة، تشير تلك الإجراءات إلى موافقة أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 435 على توجيه اتهامات رسمية إلى رئيس.

يمثّل مجلس النواب جهة الاتهام ويصوّت على ما إذا كان سيوجه اتهامات معينة، أمّا قرار الاتهام هو بمثابة لائحة الاتهام في القضايا الجنائية. ويجب التصويت بأغلبية بسيطة في مجلس النواب (أي النصف زائدًا واحدًا، وهي أغلبيّة يملكها الديمقراطيّون) لتبدأ الإجراءات.

حينذاك، يبدأ مجلس الشيوخ محاكمة، ويمثّل أعضاء مجلس النواب الادّعاء، بينما يمثل أعضاء مجلس الشيوخ هيئة المحلفين، ويقود رئيس المحكمة العليا الأميركية المحاكمة. وينبغي التصويت بأغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، لإدانة الرئيس وعزله.

استقال نيكسون عام 1974 حتى لا يواجه إجراءات المساءلة، وأجرى مجلس النواب مساءلة للرئيسين أندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون في 1998، لكنهما استمرا في منصبيهما بعد أن برأهما مجلس الشيوخ.

وكانت عرقلة سير العدالة إحدى التهم الموجهة لكلينتون، الذي واجه اتهامات بالكذب تحت القسم بشأن علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض، مونيكا لوينسكي. كما وردت تهمة عرقلة سير العدالة في قرار مساءلة نيكسون.

Advertisements

هل تستطيع المحكمة العليا إلغاء القرار؟

قال ترامب على حسابه في تويتر، أوّل من أمس، الأربعاء، إنه سيطلب من المحكمة العليا التدخل إذ حاول الديمقراطيون اتخاذ إجراءات لإقالته، إلا أن الخبير بومان قال إن الآباء المؤسسين رفضوا بوضوح أن تكون الإدانة من مجلس الشيوخ قابلة للطعن عليها أمام القضاء الاتحادي.

وأضاف "قرّروا، بوضوح شديد، أن هذه عملية سياسية وأنه حكم سياسي بحت"، وأضاف "لهذا، حين يطرح ترامب مسألة أن هناك علاجا قضائيا لإجراءات المساءلة فإنه مخطئ".

دليل على ارتكاب مخالفة؟

في القضايا التي تنظرها المحاكم الجنائية يطلب من هيئة المحلفين إدانة المتهم في حالة واحدة، هي "وجود دليل لا شك فيه"، وهو معيار صارم جدا.

لكن إجراءات المساءلة مختلفة، يوضحها الخبير بومان بالقول إن بوسع مجلسي النواب والشيوخ ”اتخاذ القرار بناء على عبء الإثبات الذي يريدانه مهما كان".

ما عدد أعضاء كل حزب في الكونغرس؟

في الوقت الحالي هناك 235 ديمقراطيا و197 جمهوريا وثلاثة مقاعد شاغرة في مجلس النواب، نتيجة لذلك، تستطيع الأغلبية الديمقراطية التصويت لصالح مساءلة ترامب دون أي أصوات من الجمهوريين.

في عام 1998، حين تمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلس النواب، صوتّت أغلبية المجلس مؤيدة لمساءلة كلينتون وهو ديمقراطي.

وفي مجلس الشيوخ حاليا 53 جمهوريا و45 ديمقراطيًا ومستقلان عادة ما يتخذان نفس موقف الديمقراطيين في التصويت، وتتطلّب إدانة الرئيس وعزله 67 صوتًا، وهذا يعني أنه حتى تتخذ إجراءات لإقالة ترامب فينبغي أن يصوت 20 جمهوريا على الأقل وجميع الديمقراطيين ضده.

من يتولى الرئاسة إذا تم عزل ترامب؟

إذا أدان مجلس الشيوخ ترامب وعزله من منصبه، فإنه سيصعد نائبه مايك بنس ليكمل ولاية ترامب التي تنتهي في 20 كانون ثانٍ/ يناير 2021.