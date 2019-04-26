انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور: إصابات من جراء قمع الاحتلال مسيرات العودة في غزة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 06:49 مساءً - أصيب 23 مواطناً فلسطينياً بجراح مختلفة إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار"، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع الأراضي المحتلة عام 1948.

وأكد الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، في منشور عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الجمعة، أن 23 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة من قبل قوات الاحتلال شرق القطاع.

وشارك سكان قطاع غزة في مسيرات العودة بالجمعة الـ57 لها تحت اسم "جمعة الوحدة الوطنية"، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار.



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وأكدت الهيئة في بيان لها، أن استعادة الوحدة هي الخيار الأجدى في ظل هذه اللحظة السياسية الدقيقة لمواجهة المخاطر والمؤامرات التي تحاك لشطب المشروع الوطني وفي مقدمتها "جريمة القرن".

وقالت الهيئة: "سنبقى معاول بناء ودعم لكل جهد وكل صوت حتى تعود البوصلة إلى اتجاهها الصحيح، فالوجهة فلسطين وستبقى فلسطين هي الغاية والهدف".

وأوضحت أن اسم الجمعة الـ57 يأتي تعبيراً عن تمسك الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه وفئاته بالوحدة الوطنية كخيار هام واستراتيجي لمواجهة تحديات المرحلة.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من مارس 2017 في مسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات بالرصاص الحي، إذ استشهد 272 فلسطينياً، وأصيب أكثر من 30 ألفاً آخرين، وفق آخر إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.