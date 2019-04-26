انت الان تتابع تفاصيل خبر مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين بغارة أمريكية شمال العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 26 أبريل 2019 06:49 مساءً - ذكرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية قتلت يوم الخميس شرطياً في قوات الشرطة الاتحادية وجرحت اثنين آخرين.

وقالت الخلية في بيان لها: "قيادة العمليات المشتركة شكلت لجنة تحقيق في حادث مقتل مقاتل وإصابة اثنين آخرين من الفوج الأول باللواء الحادي عشر في الشرطة الاتحادية".

وأضاف: إن "الحادث وقع خلال شن طائرات التحالف عملية لإسناد قطعات جهاز مكافحة الإرهاب أثناء عملية إنزال في قرية الدب التابعة لناحية الرياض في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك".

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وفي صيف 2014 شهد العراق ظهور تنظيم داعش، واندلعت أعمال عنف أعقبها سيطرة التنظيم المتشدد على ثلث مساحة العراق، شمال وغرب البلاد، لتعود القوات الأمريكية مجدداً بعد أن خرجت عام 2011 من العراق، بهدف مساندة الجيش العراقي بمحاربة تنظيم داعش.

ورغم الخسائر البشرية التي مُني بها الجيش الأمريكي وبلغت نحو 4384 قتيلاً و32180 جريحاً، بحسب إحصائية "البنتاغون"، وهزيمة "داعش" العام الماضي، إلا أن الولايات المتحدة ضاعفت عدد قواتها في العراق مؤخراً، ليصل إلى أكثر من 15 ألف جندي، موزعين في عدد من القواعد العسكرية شمالي وغربي العراق.

في 2011 وقّعت الحكومة العراقية مع واشنطن على اتفاقية تقضي بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، ومن بين بنودها عودة القوات الأمريكية إلى العراق في حال أوجدت الظروف ضرورة لهذا.