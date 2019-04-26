شكرا لقرائتكم خبر عن «الحمَدين» يواجه 100 قضية بأمركيا وفضيحة في باكستان والان مع التفاصيل

سلطت وسائل إعلام الضوء على آخر مستجدات فضيحة الغاز القطري في باكستان والقضايا التي يواجهها الحمدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفق متابعة "اليمن العربي" أدلى شاهد خاقان عباسي، رئيس الوزراء الباكستاني السابق، والقيادي في حزب الرابطة الإسلامية، بأقواله، أمس الخميس، أمام المكتب الوطني للمحاسبة الذي يتولى التحقيقات في صفقة الغاز المسال الموقعة مع قطر، في وقت ذكرت تقارير أن اللجنة تتجه لإصدار إدانات بالتحايل على مسؤولين عن توقيع الصفقة، وسط تقارير عن تورط الحكومة القطرية في دفع رشى لتمرير الصفقة التي كلفت الخزينة الباكستانية خسائر بملايين الدولارات.



وتم إبرام الصفقة المشبوهة مطلع عام 2016 بقيمة 16 مليار دولار، وبموجبه تقوم الدوحة بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان لمدة 15 عاماً، ولإخفاء ما يتضمنه الاتفاق من فساد واضح، تعامل النظام القطري معه على اعتباره اتفاقاً عسكرياً، لا اتفاقاً تجارياً؛ حيث حرصت الدوحة على أن يكون سرياً، وألا يتم الإفصاح عن محتواه إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء فترة ال15عاماً، أي بعد 18 عاماً من توقيعه، ما أثار حفيظة المجتمع الباكستاني وقواه السياسية، بعد أن تكشفت بعض بنوده، وتبين منها أن قطر باعت غازها لباكستان بأسعار مبالغ فيها جداً، ولا تتلاءم مطلقاً مع أسعار السوق.

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وأدى الكشف عن تفاصيل الصفقة من قبل لجنة المنافسة الباكستانية، وهي الجهة الرقابية الموكلة بمكافحة الاحتكار في البلاد، إلى مهاجمة الاتفاق بشدة، وأكدت أنه «غير شفاف»، وتضمن بنوداً غير واضحة، وقالت إن عدم الشفافية في الاتفاق تخلق انعداماً للثقة لدى المستهلكين النهائيين للغاز في باكستان، والذين سيدفعون سعراً باهظاً، لأن العقد يمنح الدوحة ميزة غير عادلة عبر بيع الغاز لإسلام آباد بأسعار مرتفعة مقارنة بما تحصل عليه الهند، وبما تحصل عليه باكستان نفسها من جهات أخرى، حتى في رسوم الميناء تتحمل شركة النفط الباكستانية، وفقاً للاتفاقية مع قطر، رسوماً أعلى من تلك التي تتحملها في المعتاد، وأوصت اللجنة في دراسة أعدتها ل«تقييم المنافسة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال» الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض على السعر مع قطر، وأيضاً إطلاع الجمهور على تفاصيل الصفقة.

يجيء ذلك فيما تتوالى فضائح وخبايا أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة في قطر، في الخارج، ما يكشف زيف المزاعم التي يتشدق بها النظام القطري عن المثالية واحترام حقوق الإنسان، والاهتمام بالعمل الخيري لمساعدة المحتاجين، حيث ارتفع عدد القضايا المرفوعة ضد رموز العصابة القطرية ومؤسساتها في المحاكم الأمريكية إلى 100 قضية تنوعت فيها التهم الموجهة لحاشية «الحمَدين».

آخر هذه القضايا كان افتضاح أمر شقيقة تميم، المياسة بنت حمد، التي أدخلت شروطاً مجحفة على عقود الخادمات والعمال في منزلها بنيويورك، لمنعهم من الشكوى، حيث عاملتهم بمبدأ السخرة، وعادت بعدها لابتزازهم وتهديدهم، مستغلة حصانتها الدبلوماسية للتهرب من المساءلة.

كما تواجه الخطوط الجوية القطرية 40 دعوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية، بسبب انتهاكات قوانين حماية المنافسة، والتحايل على اتفاقية السماوات المفتوحة الموقعة مع الولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2018، عبر استخدام شركة إيطالية كغطاء لأنشطة الناقلة القطرية، في مخالفة للتعهدات التي قطعتها على نفسها للولايات المتحدة مطلع العام الماضي، وطالب مسؤولو شركات الطيران الأمريكية المشرعين بالكونجرس بوضع حد للتحايل القطري على الاتفاقية