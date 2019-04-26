شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات كبيرة تواجه تركيا في البحث عن بديل لنفط إيران والان مع التفاصيل
ذكر حامي أقصوي، المتحدث باسم الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن بلاده تسعى لإقناع الولايات المتحدة بالسماح لشركة توبراش للتكرير، أكبر مستورد نفط في البلاد، بمواصلة شراء النفط الخام من إيران بدون التعرض لعقوبات، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".
وتواجه تركيا تحديات كبيرة في البحث عن مصادر جديدة للنفط الخام، وبأسعار منخفضة تماما كما كانت تحصل عليه من إيران، التي ستدخل المرحلة الأشد من العقوبات، اعتبارا من الشهر المقبل.
وستكون البلدان الثمانية، وهي: تركيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وإيطاليا واليونان والهند، ممنوعة من استيراد النفط الإيراني اعتباراً من تاريخ 2 مايو المقبل.
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