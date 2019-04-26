شكرا لقرائتكم خبر عن إيرانيون يُشرفون على شبكة حوثية للرقابة على الاتصالات والان مع التفاصيل
ونقلت مواقع إخبارية محلية عن المصادر، أن تلك الشبكة تتكون من مجموعة من الكوادر، الذين تم تدريبهم في طهران وبيروت في فترة ما قبل اجتياح الميليشيات الحوثية للعاصمة صنعاء، على أيدي خبرات إيرانية، وأخرى من «حزب الله» اللبناني.
وأكدت المواقع أن ثمة خبراء إيرانيين يتواجدون حالياً في العاصمة صنعاء؛ حيث يتولون أيضاً الإشراف على العمليات التي تنفذها الشبكة الخاصة بعمليات الرقابة على الاتصالات
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