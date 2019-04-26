شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: وجود إيران وتركيا سيُفشل المباحثات السورية بـ"أستانا" والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، "تستضيف العاصمة الكزخية أستانا، الجولة الثانية عشرة من المباحثات السورية، والتي بالتأكيد لن تخرج بجديد مهما كان البيان الذي سيصدر عنها".

وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة - تابعها "اليمن العربي" - "فبمجرد وجود إيران وتركيا في الاجتماعات لم ولن يكون ذلك إلا عاملاً لإفشال أي مسعى للتوافق والدفع باتجاه حلول على الساحة السورية".

وتابعت:"فالأطماع والنوايا والأجندات هي الهدف بالنسبة لهاتين الدولتين، فضلاً عن أن المشكلة الكبرى في سوريا اليوم هي منطقة شرق الفرات، والتي يتوقف عليها عملياً إنجاز حل نهائي يضمن على الأقل عدم تشظي وتقسيم سوريا، خاصة أن منطقة شرق الفرات هي الأغنى في سوريا سواء من حيث ثرواتها النفطية أو محاصيلها الزراعية، وتقع على حدود دولتين هما تركيا والعراق، فضلاً عن مساحتها التي تشكل قرابة 35% من مساحة سوريا".

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وبينت:"قيل الكثير عن أستانا، واعتبرته المعارضة التفافاً وبديلاً لمؤتمر “جنيف1″، الذي عقد في العام 2012، في حين أنه طوال سبع سنوات حدثت الكثير من التطورات والمتغيرات على الساحة السورية، مع العلم أن مؤتمر “جنيف 1” حينها أبقى الباب مفتوحاً لتفسيرات متناقضة حول التطبيق العملي له، إذ نص على سلطة حكم انتقالية ولم يحدد لا آليتها ولا تفاصيلها، فبقيت مخرجات المؤتمر مجالاً للسجال وانعدام أي قدرة للتقريب بين الأطراف، وضاعف من ذلك التدخلات الدولية الكبرى التي كانت أيضاً تفتقد للتفاهمات الواجبة للدفع باتجاه أي حل سياسي سوري".

ومضت:"يدرك جميع المراقبين أن التدخل الروسي منذ سبتمبر 2015، قد أحدث انقلاباً كبيراً في تغيير مناطق السيطرة التي استفاد منها النظام كثيراً، في حين انحسرت مناطق المعارضة بما فيها الفصائل المعارضة التي تسيطر فقط على محافظة إدلب وبدعم تركي، ولكن الموقف الأمريكي اليوم أعاد الضبابية إلى المشهد السوري، حيث إن احتمال قيام إقليم كردي لا يبدو قابلاً للحياة، وفي كل مناسبة يتم الحديث عن شرق سوريا أنه سوف يكون بانتظار ترتيبات الحل النهائي بين الأطراف السورية، والذي يبدو معلقاً بانتظار توافقات روسية أمريكية كبرى، وإن باتت خطوطه العريضة واضحة اليوم، لكن الحل السياسي يبقى مهماً لوضع حد لمعاناة الملايين وخاصة ما يتعلق بأوضاع اللاجئين والمهجرين وإعادة تأهيل الكثير من المناطق".

واختتمت:"كل تمديد لغياب الحل الشامل في الداخل السوري سوف يكون له مضاعفات خطرة وسيتسبب بأزمات والمزيد من الفوضى على طريق انتهاء الأزمة، وهنا لا بديل عن دور عربي فاعل يضع في الاعتبار مستقبل سوريا ووحدتها ومنع تقسيمها أو سلخ أجزاء من أراضيها، وعندها فقط يمكن البناء على أي مؤتمر حول سوريا، ودفع أي مساع أو جهود يمكن أن تصب في محاولات إنجاز الحل السياسي".