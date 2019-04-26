شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عبور 35 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 5:51 مساءً, 26 أبريل 2019 م
المناطق - واس
عبرت منفذ الوديعة الحدودي أمس, 35 شاحنة إنسانية تحمل مساعدات تعليمية ضمن مشروع “معًا من أجل التعليم في اليمن” مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تشتمل على 8,750 مقعدًا مدرسيًا، متوجهة إلى عدة محافظات يمنية, منها 5,500 مقعدًا لمحافظة أبين، و1,250 مقعدًا لمحافظة مأرب، و2,000 مقعد لمحافظة الحديدة، وهي ضمن المخصص لعدد من المحافظات اليمنية والبالغ 50,000 مقعد مدرسي.
وتسعى المملكة في تقديم هذه المساعدات من خلال المركز إلى دعم القطاع التعليمي في اليمن والتحاق الطلاب والطالبات بمدارسهم.
كانت هذه تفاصيل خبر عبور 35 شاحنة إغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة تستهدف عدة محافظات يمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.