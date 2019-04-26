بايدن يجعل ترامب يشعر بأنه "شاب جدا"

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة كم يشعر بنفسه "شاباً" و"مليئا بالحياة"، غداة إعلان الديموقراطي جو بايدن، السبعيني مثله، عن ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأجاب ترامب على سؤال حول ما إذا ما كان العمر عقبة في سباق الأبيت الأبيض "أشعر بنفسي شاباً. أنا شاب جداً، أكاد لا اصدّق".
وقال خلال تبادل أحاديث مع الصحافيين في حديقة البيت الأبيض "أنا الأكثر شباباً. أنا رجل شاب، مليء بالحياة".
وتابع الرئيس البالغ ال72 من العمر "حين أنظر إلى جو، لا أعرف... لن أقول أبداً عن أي شخص ما أنه مسن جدا"، في إشارة إلى منافسه الديموقراطي ذي ال76 عاماً.
واعتبر دونالد ترامب الذي يتطلع إلى الفوز بولاية ثانية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، أنّه سيهزم جو بايدن "بسهولة" في حال تواجها.
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