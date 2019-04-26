انت الان تتابع ترامب يشدّد على ضرورة التلقيح في ظلّ تفشي الحصبة في الولايات المتحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على ضرورة التلقيح في ظلّ تفشي الحصبة في البلد حيث سجّلت أعلى مستويات لانتشار هذا المرض منذ القضاء عليه رسميا في العام 2000.

وقال ترامب من حديقة البيت الأبيض "لا بدّ من الخضوع للتلقيح، فالمسألة في غاية الأهمية".

وكان الملياردير الأميركي قد أبدى في السابق قبل انتخابه رئيسا للبلد شكوكا حول سلامة اللقاحات المضادة للحصبة، رابطا بين تلقي جرعات متعدّدة من اللقاح والإصابة باضطرابات على صلة بمرض التوحّد.

لكن لم تصدر عنه أي آراء من هذا القبيل مؤخرا.

وهو كان قد غرّد مثلا في أيلول/سبتمبر 2014 "لا مانع لدي من تحصين الأطفال لكن لا أحبّذ إعطاء كلّ الجرعات دفعة واحدة. فمن الأجدى توزيعها على فترة طويلة للحدّ من خطر التوحّد".

وكانت له تغريدات مماثلة كثيرة بين 2012 و2015.

وقد دحضت دراسات طبية كثيرة الفرضيات التي تفيد بأن التلقيح قد يؤدي إلى الإصابة بمرض التوحّد.

سجلت الولايات المتحدة حتى الأربعاء 695 إصابة بالحصبة منذ مطلع العام الحالي، في انتشار جديد هو الأسوأ لهذا المرض منذ الإعلان عن القضاء عليه رسميا سنة 2000، وفق مراكز "سي دي سي" الأميركية للوقاية من الأمراض.

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هذا العدد القياسي الجديد، بعد ذلك المسجل في 2014 مع 667 حالة في مجمل السنة، يأتي على وقع تنامي حركة مناهضة التلقيح من جانب أهال يرفضون تطعيم أطفالهم لدوافع يقولون إنها دينية ما يعفيهم من شرط أساسي لإدخال أبنائهم إلى المدارس في أكثرية الولايات الأميركية.

وتبذل السلطات الأميركية جهودا كبيرة لإقناع هؤلاء الأهالي بضرورة تلقيح أبنائهم للوقاية من أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات يمكن أن تكون قاضية.

وأظهرت أرقام نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الأربعاء أن الولايات المتحدة هي من البلدان المتطورة التي تضم أكبر عدد من الأطفال غير الملقحين ضد المرض، متقدمة على فرنسا وبريطانيا.

وقد وصل عدد الأطفال دون سن السنة ممن لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في الفترة ما بين 2010 و2017 إلى 2,59 مليون، في مقابل 608 آلاف في فرنسا و527 ألفا في بريطانيا، بحسب دراسة اليونيسف التي استندت إلى أرقام من منظمة الصحة العالمية.

وفيما سجلت هذه الحالات الجديدة من المرض الشديد العدوى في 22 ولاية أميركية، فإن أكبر جيوب للحصبة كانت في ولايتي نيويورك وواشنطن، بحسب مراكز "سي دي سي" وهي الهيئة الصحية الرسمية في الولايات المتحدة.

وتعتبر ولاية نيويورك الأكثر تضررا مع جيبين رئيسيين أحدهما في مدينة نيويورك نفسها (390 حالة مسجلة حتى الأربعاء) والثاني في مقاطعة روكلاند وهي من الضواحي الكبيرة للمدينة (199 حالة حتى 22 نيسان/أبريل).

وفي هذين الجيبين اللذين يضمان عددا كبيرا من اليهود المتشددين، أعلنت السلطات المحلية حال طوارئ صحية في الأحياء الأكثر تضررا فارضة التلقيح على السكان غير المستفيدين من تقديمات طبية فضلا عن مراقبة أكثر تشددا على شهادات التلقيح في المدارس وغرامات على المخالفين.

وتتفشى الحصبة على نطاق واسع في العالم هذا العام إذ إن عدد الحالات المعلنة ارتفع بواقع أربع مرات في الربع الأول من 2019 مقارنة مع الفترة عينها من 2018، على ما أعلنت منظمة الصحة العالمية منتصف الشهر الجاري.