واشنطن تفرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، في بيان، فرض عقوبات مالية على وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أرييسا، لأنه عنصر في “نظام غير شرعي” في إشارة الى نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، في البيان: “ستواصل وزارة الخزانة استهداف الفاسدين الذين يدعمون مادورو، وبينهم الذين يتسلمون مسؤوليات في المجالين الدبلوماسي والقضائي لحساب هذا النظام غير الشرعي”.

كما فرضت عقوبات مماثلة أيضا على قاضية رفيعة في نظام مادورو تدعى كارول بادييا.