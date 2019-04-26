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قوات الأمن السريلانكية تعثر على مستودع لتصنيع القنابل في منزل مدينة كالموناى

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع قوات الأمن السريلانكية تعثر على مستودع لتصنيع القنابل في منزل مدينة كالموناى والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 5:27 م, 26 أبريل 2019 م

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تمكنت قوات الأمن السريلانكية، اليوم الجمعة، من اعتقال 7 أشخاص عقب العثور على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في مدينة كالموناى.

وأكد الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلمين خلال عملية بحث بمدينة سامانتوراى، لافتة إلى أنها عثرت على أحزمة ناسفة ومتفجرات خلال المداهمة.

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