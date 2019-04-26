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الان تتابع قوات الأمن السريلانكية تعثر على مستودع لتصنيع القنابل في منزل مدينة كالموناى والان مع التفاصيل
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تمكنت قوات الأمن السريلانكية، اليوم الجمعة، من اعتقال 7 أشخاص عقب العثور على مستودع لتصنيع القنابل في منزل قامت بمداهمته في مدينة كالموناى.
وأكد الشرطة السريلانكية، اليوم الجمعة، حدوث تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن ومجموعة من المسلمين خلال عملية بحث بمدينة سامانتوراى، لافتة إلى أنها عثرت على أحزمة ناسفة ومتفجرات خلال المداهمة.
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