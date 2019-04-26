حماس تستخدم عملة "البتكوين" لجمع التبرعات

كشف تقرير إخبارية لوكالة رويترز، عن إستخدام حركة حماس الفلسطينية، عملة "البتكوين" الرقمية، لجمع التبرعات .

ونقلت الوكالة عن باحثون إن الجناح العسكري لحركة حماس يستخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع المال عبر عملة بتكوين، ما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه الجهات التنظيمية في تتبع تمويل العملات المشفرة للجماعات التي يُصنفها البعض على أنها إرهابية.

وبحسب الوكالة، فإن كتائب عز الدين القسام -التي تتخذ من غزة مقرًا وتصنفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- أنصارها للتبرع باستخدام العملة الرقمية في حملة تمويل أعلنت عنها على الإنترنت في نهاية يناير كانون الثاني.

وطلبت في البداية من المتبرعين إرسال بتكوين إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة.

لكن بحثًا حصلت عليه رويترز من شركة إليبتيك الرائدة المتخصصة في مجال تحليلات سلسلة الكتل كشف أن الجناح العسكري لحماس غير في الأسابيع القليلة الماضية هذه الآلية، إذ ينشئ موقعه الإلكتروني محفظة رقمية جديدة لكل معاملة.

وقال الباحثون إن من شأن هذا أن يصبح رصد الشركات في أنحاء العالم لتمويل الجماعة من العملات المشفرة أمرًا أكثر صعوبة، ويمكن وضع إشارة خطر على محفظة رقمية فردية لبورصات العملات المشفرة، ما يتيح من الناحية النظرية للبورصات منع انتقال الأموال عبر أنظمتها إلى الوجهة المقصودة.

لكن إليبتيك تقول إن وجود محفظة مختلفة لكل تبرع يجعل ما يُطلق عليه الوسم أكثر تعقيدًا بكثير.

وكشف البحث أنه في الفترة بين 26 مارس آذار و16 أبريل نيسان تم إرسال 0.6 بتكوين قيمتها نحو 3300 دولار إلى محافظ أنشأها الموقع.

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وإجمالًا، تقول الشركة إن حملة التبرع التي استمرت أربعة أشهر جمعت نحو 7400 دولار.

وامتنع متحدث باسم حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 عن التعليق على بحث إليبتيك.

وتلك الأموال جزء صغير من تمويل سنوي قيمته عشرات الملايين من الدولارات، تقول إسرائيل والولايات المتحدة إن حماس تتلقاه من إيران، لكن الحملة تلقي الضوء على كيفية استغلال جماعة محظورة لعملة بتكوين في جمع تبرعات.

وقال توم روبنسون الشريك المؤسس في إليبتيك ”إنهم مازالوا في مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون كم سيجمعون من المال وإن كان الأمر سيفلح“.

ولم تعلن إيران تفاصيل تمويلها لحماس على الرغم من أنها لا تنفي دعمها للحركة، وتقول حماس إن طهران هي أكبر داعم لكتائب القسام.

وتصنف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حماس منظمة إرهابية، وهناك دول أخرى، من بينها بريطانيا، تصنف كتائب القسام فقط منظمة إرهابية.

ومثل هذا التصنيف يعني أنه في الولايات المتحدة على سبيل المثال، من غير القانوني تقديم الأموال أو التدريب، مع إلزام الشركات المالية المسيطرة على الأموال ذات الصلة بالإفصاح عنها إلى السلطات.