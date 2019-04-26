تركيا.. اعتقال 210 عسكريين بتهمة المشاركة في الانقلاب

أكد مكتب المدعي العام في إسطنبول، الجمعة، أنه أمر بإلقاء القبض على 210 من أفراد الجيش للاشتباه في

صلتهم بشبكة تحمّلها أنقرة مسؤولية تدبير انقلاب فاشل عام 2016.

وأضاف المكتب أن المشتبه بهم من القوات الجوية والبحرية والبرية، فضلا عن خفر السواحل، ومن بينها خمسة برتبة كولونيل وسبعة برتبة لفتنانت كولونيل و14 ميجر و33 برتبة كابتن.

ويشتبه في أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي يعيش في الولايات المتحدة وتتهمه السلطات التركية بتدبير محاولة الانقلاب قبل ثلاث سنوات، ونفى كولن أي دور له في محاولة الانقلاب.

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ومنذ المحاولة الانقلابية المزعومة، فصلت السلطات التركية 15 ألفاً و242 عسكرياً من الجيش، بحسب بيانات رسمية صدرت في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشهدت قيادة القوات البرية أكثر حملات الفصل بواقع 8 آلاف و201 جندي، بينما بلغ عدد من يحاكمون من خلف القضبان 5 آلاف و783 جندياً.

ويتهم أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" غولن بتدبير المحاولة الانقلابية؛ وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.