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النائب سعد عرض الأوضاع العامة مع الشيخ العيلاني

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استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​، في مكتبه في صيدا، ​الشيخ حسام العيلاني​ على رأس وفد، بحضور المختار بلال زيتوني.

وقد تداول المجتمعون بالأوضاع العامة في لبنان، بخاصة ​مدينة صيدا​.

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