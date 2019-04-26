النائب سعد عرض الأوضاع العامة مع الشيخ العيلاني

استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، الشيخ حسام العيلاني على رأس وفد، بحضور المختار بلال زيتوني.
وقد تداول المجتمعون بالأوضاع العامة في لبنان، بخاصة مدينة صيدا.
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