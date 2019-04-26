السيد فضل الله نفى دعمه أي مرشح في موقع نقيب محاميي بيروت

نفى المكتب الاعلامي للسيد علي فضل الله أن يكون قد دعم مرشحاً معيناً في موقع نقيب محاميي بيروت، مؤكداً أنه على مسافة واحدة من كل المرشحين لهذا المنصب، داعيا وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الى مراجعة مكتبه وتحري الدقة في تسريبات من هذا النوع.

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