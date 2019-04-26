استقبل راعي أبرشية صيدا ودير القمر لطائفة الروم الكاثوليك المطران ايلي بشارة الحداد، في مكتبه في كنيسة مار نيقولاوس في صيدا، النائب إبراهيم عازار الذي هنأه بالأعياد، وتم التباحث خلال اللقاء بأمور المنطقة وجزين خصوصا، في حضور الأب جهاد فرنسيس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عازار هنأ مطران صيدا ودير القمر للكاثوليك بالأعياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.