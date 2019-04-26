أفاد مراسل "النشرة" في صيدا أن "مجهولًا أقدم على اغتيال أحد عناصر ​الأمن الوطني الفلسطيني​ في المخيم، محمد أبو الكل، أثناء مروره في حي حطين عند الطرف الجنوبي للمخيم وهو صاحب بسطة للقهوة قريبة من المكان"، مشيرًا الى أن "حاليًا يسود التوتر المخيم حيث يسمع بين الحين والآخر إطلاق نار بالهواء بعدما أقدم ذووه وأقاربه على اقفال الطريق الرئيسي بالشارع الفوقاني عند المدخل الشمالي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: توتر في مخيم عين الحلوة بعد اغتيال أحد عناصر الأمن الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.