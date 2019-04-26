صور أحيت الجمعة العظيمة وسط قرع الأجراس والزياحات

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، الجمعة العظيمة، باقامة رتب سجدة الصليب، في كنائس وأديرة مدينة صور ومنطقتها، تخللتها زياحات جابت شوارع صور القديمة وسط قرع الأجراس والترانيم الدينية.
ففي كنيسة القديس توما للروم الارثوذكس ترأس راعي الأبرشية الأب نقولا باصيل رتبة سجدة الصليب، في حضور حشد كبير من المؤمنين الذين غصت بهم الكنيسة، مشددا على معاني المناسبة، وقال: "ان المسيح جاء الى العالم ليخلص البشرية من الخطيئة والشر، وعلينا ان نسير على درب الجلجلة التي سار عليها السيد المسيح لاجلنا واعطانا الحياة الابدية".
ثم اقيم زياح داخل وخارج الكاتدرائية، حمل خلاله نعش المسيح على الأكف حيث تبارك منه الاهالي وسط التراتيل وقرع الأجراس.
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