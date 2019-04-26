شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم ربيع :الإخوان تمنح مليار دولار لشركات الدعاية للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان، أنفقت أموال باهظة لشركات علاقات عامة غربية، من أجل التحريض ضد مصر من خارج، وبث الشائعات والأكاذيب.

وأشار الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن التنظيم، يصرف على شركات العلاقات العامة الخارجية ومنصات الكذب على السوشيال ميديا ، ما يزيد عن المليار دولار سنويا.

Advertisements

وحول انعكاس نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الإخوان وحلفائهم قال إبراهيم ربيع، إنها سيكون لها انعكاس بمزيد من الإحباط واليأس ، لافتا إلى أن هناك شخصيات من المراهقين سياسيا تحالفوا مع التنظيم الإرهابي إما معاندة أو مرتزقة من أجل الحصول على المال.