شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم ربيع :الإخوان تمنح مليار دولار لشركات الدعاية للتحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم ربيع، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان، أنفقت أموال باهظة لشركات علاقات عامة غربية، من أجل التحريض ضد مصر من خارج، وبث الشائعات والأكاذيب.
وأشار الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن التنظيم، يصرف على شركات العلاقات العامة الخارجية ومنصات الكذب على السوشيال ميديا ، ما يزيد عن المليار دولار سنويا.
وحول انعكاس نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية على الإخوان وحلفائهم قال إبراهيم ربيع، إنها سيكون لها انعكاس بمزيد من الإحباط واليأس ، لافتا إلى أن هناك شخصيات من المراهقين سياسيا تحالفوا مع التنظيم الإرهابي إما معاندة أو مرتزقة من أجل الحصول على المال.
كانت هذه تفاصيل خبر ابراهيم ربيع :الإخوان تمنح مليار دولار لشركات الدعاية للتحريض ضد مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.