شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عقيل: الدول الداعمة للإرهاب تهدد السيادة الوطنية وتقوض حالة حقوق الانسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن التدخل في الشئون الداخلية للدول يعمل على ضرب الاستقرار السياسي والاجتماعي ويقوض حالة حقوق الإنسان، كما يحدث من بعض الدول مثل قطر وإيران وإسرائيل وتدخلهم السافر فى الشؤون الداخلية لعدد من الدول الأفريقية مثل السنغال والصومال والكونغو الديمقراطية وموريتانيا.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان أثر التدخلات الخارجية على حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة بعثات الدول الإفريقية ومنظمات المجتمع المدنى الإفريقية، وعدد من خبراء الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة.

وأضافت أية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة، أن القارة الأفريقية تواجه العديد من التحديات في ملفات حقوق الإنسان، متابعة: "فما زالت تقع انتهاكات على نطاق واسع في أجزاء عديدة من القارة تنتهك بشكل مباشر، الحق في السلم والأمن والحق في تقرير المصير".

وقدمت "السيف" الشكر للحكومة المصرية على تسهيل إجراءات دخولها البلاد وحصولها على التأشيرة في المطار.

فيما أكد عبد الرحمن باشا، باحث أول في وحدة الشؤون الإفريقية بمؤسسة ماعت، أن التدخلات الخارجية في الدول الأفريقية تتعارض مع المادة 20 و23 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تعطي الدول، وبالتبعية المواطنين حق السيادة على أراضيهم.

Advertisements

وذكر عبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت، أن الاستعمار بدء يأخذ شكلا جديدا من خلال الشركات العسكرية والأمنية الخاصة والقواعد العسكرية.

شارك فى أعمال الندوة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الافريقية ومتخصصين في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية الشريكة، كما شاركت السيدة هنا فوستور رئيس اللجنة التنسيقية لمنتدى المنظمات غير الحكومية الافريقية، والخبير الحقوقي ناجي مولاي لحسن المدير التنفيذي لشبكة المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان بشمال إفريقيا.

وأوصي المتحدثون، بضرورة اتباع موقف أفريقي موحد، لمعارضة أو تخفيض العلاقات مع الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية، أو الدول التي تدعم الإرهاب بما يهدف لزعزعة الاستقرار.

يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ،انطلقت أول أمس الاربعاء، بشرم الشيخ، بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الافريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.