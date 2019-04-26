شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة ماعت تنظم ندوة حول "التدخلات الخارجية على حالة حقوق الإنسان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ندوة بعنوان أثر التدخلات الخارجية على حالة حقوق الإنسان في أفريقيا، بالتعاون مع وكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب "دولية"، ومنتدى جالس الدولي "أوغندا" والمجلس الإقليمي للتطوير والتعاون الدولي "أوغندا"، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية.

جاء ذلك على هامش أعمال الدورة العادية 64 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والتي تعقد أعمالها في مدينة شرم الشيخ، بمشاركة بعثات الدول الإفريقية ومنظمات المجتمع المدني الإفريقية، وعدد من خبراء الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.

وناقشت الندوة التدخلات الخارجية وتأثيرها على الحق في السلم والأمن وحق الشعوب في تقرير مصيرها، بحضور أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، وأية السيف المدير التنفيذي لوكالة المدن المتحدة للتعاون بين الشمال والجنوب، وعبد الرحمن باشا باحث أول في وحدة الشؤون الافريقية بمؤسسة ماعت، وأدارت اللقاء هاجر منصف مديرة وحدة الشؤون الافريقية والتنمية والمستدامة بالمؤسسة.

يذكر أن الفاعليات الرسمية للدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انطلقت أول أمس الاربعاء، بشرم الشيخ بمشاركة كامل مفوضي اللجنة وممثلي أمانة الاتحاد الأفريقي ووفود عشرات من الدول الإفريقية والبعثات الدبلوماسية الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية و٣٥ من والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وأكثر من ١٠٠ منظمة حقوقية غير حكومية أفريقية ودولية، بينها ١٢ منظمة مصرية.

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