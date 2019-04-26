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فتح 15 شاطئ عام مجانا لمواطني جنوب سيناء في شم النسيم

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كتب: حماده الشوادفي

أنهت محافظة جنوب سيناء، جميع الاستعدادات لاستقبال أعياد الربيع لاستقبال الزائرين من جميع محافظات، إضافة إلى المواطنين الذين يترددون على الشواطئ العامة للاحتفال بعيد شم النسيم.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ونقاط الإسعاف، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات الأمنية المتحركة لتغطى جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ للحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تشهده مدن المحافظة المختلفة.
وأكد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، أن الأجهزة المختلفة بالمحافظة استعدت...

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