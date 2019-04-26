ماكرون لـ محتجي "السترات الصفراء": اقتدوا بالسودانيين

كتب: (وكالات)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تشهد بلاده احتجاجات واسعة خلال خطاب له أمس الخميس، أصحاب "السترات الصفراء" لعدم جنوح الاحتجاجات القائمة إلى العنف والاقتداء بالسودانيين، وشدد على ضرورة أنّ يعي الجميع درس أنّ مؤسسات الدولة ملك للشعب.

وقال ماكرون: "انظروا إلى الثورة السودانية وسلميتها، والتي شارك فيها الآلاف من المعتصمين، لكن لم نر عنفا أو ممارسات غير أخلاقية"، وفقا لما ذكرته شبكة "الشروق" السودانية