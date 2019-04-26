بالصور| كنائس الإسكندرية تحيي الجمعة العظيمة

كتب: كيرلس مجدى امتلأت جوانب كنائس الإسكندرية منذ فجر اليوم الجمعة، وذلك لرفع صلوات الجمعة العظيمة، حيث اتشحت الكنيسة من الداخل بالسواد وارتدى الكهنة والشمامسة "البطرشيل" على جانبه الأسود أو الأزرق الداكن وليس على الجانب الأحمر للشمامسة والذهبي للكهنة، التي تعد أحد أشكال الحداد لصلب المسيح في مثل هذا اليوم، قبل نحو 20 قرنا من الزمان، فيما أمسك كل كاهن صليبه وعليه وردة ترمز لتطيّب جسد المسيح عند دفنه، واطفئت جميع الشموع عدا شمعتين تركتهم الكنيسة للإضاءة أمام لاهوت المسيح الذي لا ينطفئ، فيما تم...

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