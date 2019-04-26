التضامن:تقديم صرف المعاشات المستحقة لـ 1و 2 مايو بمناسبة شهر رمضان

كتب: مدحت وهبة



أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر مايو المقبل، يوم الأربعاء المقبل الموافق الأول من مايو بدلاً من 10 من نفس الشهر وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الالى.

كما سيتم صرف المعاشات من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصندوقيها وكذلك مكاتب البريد او من خلال البنوك فى اول يوم عمل 2 مايو .

وأضافت وزيرة التضامن فى بيان اليوم، أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلى التابعة للهيئة ومكاتب البريد...