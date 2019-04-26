النشرة: وزير البيئة سيبدأ غدا بجولة على الكسارات ونصائح بعدم فتح هذا الملف

علمت "النشرة" ان "وزير البيئة ​فادي جريصاتي​ سيبدأ يوم غد جولته على الكسارات والمقالع". ولفتت مصادر "النشرة" إلى أن "جريصاتي قد نُصح بعدم فتح هذا الملف خصوصاً ملف الكسارات التابعة لأحد أكبر الأشخاص العاملين في هذا المجال بلبنان، نظرا للغطاء السياسي الداخلي والخارجي الذي يتمتع به"، مشيرة إلى ان "هذه الكسارات لها اثر بيئي كبير على البيئة في لبنان الا ان الضغوطات السياسية لن تسمح بحل هذا الموضوع".

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