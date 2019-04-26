المرعبي: لمعالجة موضوع المياومين في الضمان الاجتماعي في طرابلس

طالب عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب ​طارق المرعبي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"معالجة موضوع المياومين في ​الضمان الاجتماعي​ في ​طرابلس​، وعددهم 12، والاسراع بتسوية أوضاعهم".

وأكد أنه "لا يجوز أن تبقى قضيتهم دون حلول وهم يعيشون في ظروف صعبة ودقيقة ولم يدفع لهم الراتب منذ حوالي عام ونصف مع أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه. إننا نتضامن مع قضيتهم المحقة".