طالب عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب طارق المرعبي، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بـ"معالجة موضوع المياومين في الضمان الاجتماعي في طرابلس، وعددهم 12، والاسراع بتسوية أوضاعهم".
وأكد أنه "لا يجوز أن تبقى قضيتهم دون حلول وهم يعيشون في ظروف صعبة ودقيقة ولم يدفع لهم الراتب منذ حوالي عام ونصف مع أنهم يقومون بعملهم على أكمل وجه. إننا نتضامن مع قضيتهم المحقة".
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: لمعالجة موضوع المياومين في الضمان الاجتماعي في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.