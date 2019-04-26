فادي علامة دعا القوى الأمنية لتوقيف مطلقي النار بالهواء

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" ​فادي علامة​ على أنه "من غير المقبول استمرار ظاهرة ​إطلاق النار​ في الهواء مع كل مناسبة حزن أو فرح، يدفع ثمنها أشخاص آمنون يصابون بنتيجتها ويسقطون ضحايا"، داعيا في تصريح على وسائل التواصل "​القوى الأمنية​ والأجهزة المعنية لإيقاف هذه الظاهرة، وتوقيف المخالفين لترويعهم المواطنين وتسببهم بالضرر الذي يصل لحد الوفاة أحيانا".

هذا وقد شهدت منطقة صبرا اطلاقا كثيرا للرصاص خلال مناسبة تشييع أحد المطلوبين.