فادي علامة دعا القوى الأمنية لتوقيف مطلقي النار بالهواء

شدد عضو كتلة "التحرير والتنمية" فادي علامة على أنه "من غير المقبول استمرار ظاهرة إطلاق النار في الهواء مع كل مناسبة حزن أو فرح، يدفع ثمنها أشخاص آمنون يصابون بنتيجتها ويسقطون ضحايا"، داعيا في تصريح على وسائل التواصل "القوى الأمنية والأجهزة المعنية لإيقاف هذه الظاهرة، وتوقيف المخالفين لترويعهم المواطنين وتسببهم بالضرر الذي يصل لحد الوفاة أحيانا".
هذا وقد شهدت منطقة صبرا اطلاقا كثيرا للرصاص خلال مناسبة تشييع أحد المطلوبين.
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