الطوائف المسيحية في البترون أحيت الجمعة العظيمة

أقامت الطوائف المسيحية، التي تتبع التقويم الشرقي في منطقة ​البترون​ ​رتبة سجدة الصليب​، في كنائس المنطقة ساحلا ووسطا وجردا، وشارك المؤمنون بالزياحات، سيرا وراء نعش يسوع المصلوب، وسط ترانيم الآلام، وألقيت عظات شددت على "قيم التضحية والحب اللامتناهي والتسامح".

وفي كنيسة سيدة النياح في بلدة دوما، أحيا الأرشمندريت أنطونيوس سعد، رتبة سجدة الصليب، في حضور فاعليات البلدة، وحشد من المؤمنين. وألقى عظة تناول فيها "أهمية صلب وآلام وعذابات يسوع، من أجل خلاص البشرية".

وفي كنيسة تجلي الرب في بلدة شكا، أحيا الخوري ابراهيم شاهين، الرتبة، بمشاركة لفيف من الكهنة، وفي حضور رئيس البلدية فرج الله الكفوري، وحشد من أبناء البلدة.

وفي دير سيدة النورية، ترأس الأرشمندريت جورج صافيتي، رتبة سجدة الصليب، في حضور جمهور راهبات الدير وحشد كبير من المؤمنين.

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وفي كنيسة القديس جاورجيوس في مدينة البترون، أقام الخوري جان كحالة، الرتبة وزياح الصليب، حول الكنيسة، في حضور ومشاركة أبناء الرعية.

ودعت العظات إلى "التشبه بيسوع المصلوب، وعيش التضحية والتسامح، كما هو علم شعبه".

وفي ختام الزياحات، تبارك المشاركون من الصليب.