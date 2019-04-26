ذبيان: لعدم خلط المواقف الوطنية بالمصالح التجارية والاستثمارات

دعا رئيس تيار "​صرخة وطن​" ​جهاد ذبيان​ الى "عدم خلط المواقف الوطنية والمواقف السياسية بعناوينها العريضة بالمصالح التجارية والاستثمارات".

وأشار ذبيان الى أن ​الدولة السورية​ تعترف بلبنانية ​مزارع شبعا​ وتلال ​كفرشوبا​، كما أن الخرائط والوثائق التاريخية تؤكد لبنانية هذه المنطقة وهذه الخرائط والوثائق لا يمكن تزويرها.

وأشار إلى أننا "لا نرغب من البعض ان يحذو حذو الرئيس الأميركي بمنح الأرض التي بذلت من أجلها وفي سبيلها الدماء والتضحبات وارتقى عليها آلاف الشهداء".