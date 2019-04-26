دعا رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان الى "عدم خلط المواقف الوطنية والمواقف السياسية بعناوينها العريضة بالمصالح التجارية والاستثمارات".
وأشار ذبيان الى أن الدولة السورية تعترف بلبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كما أن الخرائط والوثائق التاريخية تؤكد لبنانية هذه المنطقة وهذه الخرائط والوثائق لا يمكن تزويرها.
وأشار إلى أننا "لا نرغب من البعض ان يحذو حذو الرئيس الأميركي بمنح الأرض التي بذلت من أجلها وفي سبيلها الدماء والتضحبات وارتقى عليها آلاف الشهداء".
كانت هذه تفاصيل خبر ذبيان: لعدم خلط المواقف الوطنية بالمصالح التجارية والاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.